Mainbernheim vor 1 Stunde

Jugendliche randalieren in Mainbernheim

Anwohner der Herrnstraße in Mainbernheim beobachteten am Freitag gegen 23.10 Uhr mehrere Jugendliche, die gelbe Säcke und ausrangierte Weihnachtsbäume auf die Fahrbahn warfen und dann in Richtung Rathaus wegliefen. Vor Ort stellte die Polizei dann weitere Beschädigungen in dem Bereich fest. So wurde die Lichterkette eines Weihnachtsbaumes abgerissen und über die Fahrbahn gelegt. Dadurch wurden die Leuchtmittel beschädigt. An einem Ladengeschäft wurde zudem eine Holzblume abgebrochen. Der entstandene Schaden beträgt insgesamt etwa 100 Euro. Hinweise nimmt die Kitzinger Polizei entgegen.