Kleinlangheim vor 17 Minuten

Jugendliche hissten die Segel

Meer und Gemeinschaft erleben konnten 18 Jugendliche bei der Jugendsegeltour der Kirchengemeinde Kleinlangheim im August. Was es bedeutet, ein großes, altes Segelschiff durch die Gezeiten des niederländischen Wattenmeeres zu steuern, an Inseln anzulegen, an Seehundsbänken vorbeizugleiten, und überall beim Segel setzen und Manövrieren, Kochen und Putzen mit Hand anzulegen, das konnten die Jugendlichen eine Woche lang erleben und genießen. Zusammen mit Pfarrer Harald Vogt, dem Küchenteam Ulli und Andrea Vogel, und den Jugendleitern Emilia und Maximilian erlebten die Jugendlichen abwechslungsreiche Tage mit einem Gottesdienst in den Dünen, Muschelsammeln im trockengefallenen Watt, Schwimmen, Singen und vielen Neuentdeckungen. Besonders aber genossen die getesteten und teils geimpften TeilnehmerInnen das intensive Erlebnis der Gemeinschaft, die auch nach der Segeltour lebendig ist. Mit auf dem Bild (Mitte), der von der Gruppe begeisterte Kapitän Peter ter Laak.