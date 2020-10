Marktbreit vor 1 Stunde

Jürgen Kruckow feiert 25. Dienstjubiläum

Jürgen Kruckow aus Marktbreit feierte vor kurzem sein 25-jähriges Dienstjubiläum bei der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit. Derzeit ist Kruckow der Leiter der Bauabteilung. Kruckow, 1966 in Marktbreit geboren, besuchte nach Grund-, Haupt- und Realschule in seiner Heimatstadt die Fachoberschule in Kitzingen, eh er sich, nach Ableistung seines Wehrdienstes, dem Studium der Architektur an der Würzburger Fachhochschule widmete. Nach erfolgreichem Abschluss und zwei Jahren bei einem Architekturbüro in Randersacker wechselte er 1997 zur Stadt Kitzingen, wo er im Bauamt in der Hochbauabteilung tätig war. 2014 wurde dann die Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit sein Arbeitgeber, dort ist er, so der Gemeinschaftsvorsitzende der VG, Bürgermeister Harald Kopp, seitdem der Leiter des Bauamts.