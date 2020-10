Kleinlangheim vor 1 Stunde

Jürgen Dürr scheidet aus dem Aufsichtsrat aus

Nach fast 25 Jahren ununterbrochenen Tätigkeit im Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Kitzinger Land eG schied Jürgen Dürr am 17. Oktober 2020 satzungsgemäß aus dem Amt. Er war in der langen Zeit seines ehrenamtlichen Wirkens maßgeblich an der Entwicklung der Genossenschaft beteiligt, war geschätzter Ratgeber für den Vorstand und fühlte sich stets den Mitglieder und Kunden gegenüber verpflichtet, heißt es in einer Pressemitteilung der Raiffeisenbank Kitzinger Land..