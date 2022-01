Klara Reiß aus Marktbreit an ihrem 93. Geburtstag am 19.08.1965. Sie mochte Gladiolen und hatte Nachbarskinder, die stets für frische Blumen sorgten. Klara Reiß ist eine der wenigen jüdischen Mitbürgerinnen, die nach der NS-Zeit in den Landkreis Kitzingen zurückkehrten und blieben.