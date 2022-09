Neuses am Berg vor 33 Minuten

Jubilare feiern Konfirmationsgedenken

Ihren Festtag des Konfirmationsgedenkens konnten Diamantene, Gnaden- und Kronjuwelenkonfirmand*innen in Neuses am Berg begehen. Pfarrer Uli Vogel nahm die Jahreslosung in den Blick bei dem Gedanken, dass bei Gott alle eingeladen und willkommen sind. Besonders groß war die Freude bei den Kronjuwelenjubilaren Robert Senft und Walter Prappacher, deren Konfirmation 1946 und 1947 stattfand. Viele Erinnerungen wurden beim Mittagessen ausgetauscht und beim Friedhofsgang der Verstorbenen gedacht.