Albertshofen vor 4 Stunden

Jubiläumskonfirmation in Albertshofen

Beim Konfirmationsjubiläum des Jahrgangs 2021 in der St. Nikolauskirche Albertshofen stand die Predigt im Zeichen der Jahreslosung: Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist!" (Lukas 6,36a). Pfarrer Otto Gölkel wies darauf hin, wie wohltuend die Barmherzigkeit Gottes durch Jesus unsere Herzenshaltung und Verhalten prägen kann. An diesen Festgottesdienst, den Doris Müller als Organistin, der Posaunenchor unter der stellvertretenden Leitung von Ralf Konrad musikalisch mitgestalteten, nahmen insgesamt 23 Jubilare teil. Dem Gottesdienst folgte ein gemeinsames Gedenken an die bereits verstorbenen Jubilare auf dem Friedhof. Mit dabei waren vier Konfirmanden aus dem Jahr 1996, um ihr "Silbernes Konfirmationsjubiläum" zu feiern: Ingrun Gernert, Cindy Reitmeier, Melanie Rüdiger und Miriam Weihprecht. Neun Konfirmanden aus dem Jahrgang 1971 begingen ihre "Goldene" Konfirmation: Elisabeth Berthold, Angelika Haupt, Silvia Hofmann, Dr. Arthur Höhn, Birgit Hummel, Ida Kögler, Jutta Orf, Karlheinz Schmitt und Edgar Töpfer. Fünf Jubilare vom Jahrgang 1961 feierten ihr 60-jähriges Jubiläum, die "Diamantene" Konfirmation: Hans Böhm, Gerlinde Hauke, Brigitte Lill, Klaus Richter und Hans Ziegler. Das "eiserne" Konfirmationsjubiläum aus dem Jahrgang 1956 feierten nach 65 Jahren fünf Personen: Tilo Gernert, Burgunde Oehl, Ilse Runge, Helmut Schneider und Friedrich Ullrich.