Der Posaunenchor Fröhstockheim feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen und möchte dieses Jubiläum, soweit es die Pandemielage zulässt, mit einem Festgottesdienst und Ehrungen feiern. Ein Termin dafür steht noch nicht fest. Was jedoch feststeht, ist der Zuschuss der Gemeinde.

Der Posaunenchor hatte um einen Zuschuss zur Anschaffung einer neuen Tuba gebeten und hat die Kosten dafür mit 5000 Euro angegeben. Die bisherige Tuba sei in den vergangenen Jahren schon mehrmals kostspielig repariert worden, eine neuerliche Generalüberholung und Reparatur ist laut Angaben des Posaunenchors nicht mehr rentabel.

Der Rat beschloss einstimmig, 50 Prozent der Anschaffungskosten, maximal 2500 Euro, zu übernehmen. Des Weiteren gibt es einen Zuschuss von 1100 Euro für das Jubelfest. Die Summe ergibt sich aus 50 Euro pro aktiven Bläser.

Latzhosen für die Jugendfeuerwehr

Für die zwölf Feuerwehranwärter der Jugendfeuerwehr Fröhstockheim wurden acht Latzhosen und neun Überjacken gekauft. Die vorhandenen zwölf Jugendschutzhelme waren älter als 25 Jahre und dementsprechend wurden sie durch neue Helme ersetzt. Die Kosten belaufen sich auf rund 1140 Euro. Die Regierung von Unterfranken hat einen Zuschuss von 400 Euro bewilligt.

Bei den Wasserein- und verkäufen der Gemeinde im Zeitraum 2020 gab es rechnerisch einen Verlust von lediglich 2,63 Prozent (Vorjahr: 4,6 Prozent). Laut LKW Kitzingen kann Rödelsee auf dieses Ergebnis stolz sein, gerade wenn man die Ergebnisse anderer Landkreisgemeinden mit zehn bis 20 Prozent an Wasserverlust vergleicht.

Keine Hybridsitzungen

Der Rödelseer Gemeinderat will weiterhin ganz normal tagen und Hybridsitzungen nicht in der Geschäftsordnung verankern. Seit der Corona-Pandemie tagt der Rat im Saal des Löwenhofs. Dort besteht nach Ansicht des Rats reichlich Abstand. Auch Zuhörer seien in begrenzter Anzahl möglich.

Zudem belässt es der Gemeinderat bei den bisherigen Regelungen für Sitzungen. Für Gemeinderatssitzungen wird ein Instrument zur Überwachung einer ausreichenden Lüftung beschafft.