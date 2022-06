Segnitz vor 1 Stunde

Jubelkonfirmation in Segnitz

32 Frauen und Männer feierten vor kurzem ihre silberne, goldene und eiserne Konfirmaton in der St. Martinskirche in Segnitz. Pfarrer Bausenwein stellte den Gottesdienst unter das Motto der Jahreslosung "Jesus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen". Im Anschluss an den Gottesdienst wurde auf dem Friedhof der verstorbenen Mitkonfirmanden gedacht. Bei einem gemeinsamen Mittagessen hatten die Jubilare noch Zeit sich auszutauschen. Ein herzlicher Dank gilt allen, die zum Gelingen des Festgottesdienstes beigetragen haben, insbesondere den beiden Musikern Heike Frank und Bernhard Hörlin sowie den Helfern beim Sektempfang.