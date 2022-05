Dettelbach vor 1 Stunde

Jubelkonfirmation in Schernau

Die Wiedersehensfreude war groß, als sich 31 Personen vor der Kirche in Schernau trafen, um ihre Jubelkonfirmation zu feiern. "Was haben wir erlebt, wie gelebt und wohin geht der Weg?", so fragte Pfarrer Uli Vogel die versammelte Gemeinde. Früher gab es noch kein Navi, aber alle mussten dennoch ihren Weg finden. Manch Entscheidung hätte man sich im Rückblick vielleicht anders gewünscht, dennoch sind wir das, was wir sind, durch unsere persönlichen Weichenstellungen. Gottes Segen von Taufe über Konfirmation bis zum Tag der Jubelkonfirmation begleite den Lebensweg. Mit der Jahreslosung: "Christus spricht: wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen" könnten alle von Gottes Einladung ausgehen und vertrauensvoll in die Zukunft schauen, so Pfarrer Vogel. Nach dem Gottesdienst gab es Mittagessen und Kaffee im Gemeindehaus. Zwischendurch wurde der Verstorbenen auf dem Friedhof gedacht. Alle drei Jahre feiert die Kirchengemeinde Schernau die Jubelkonfirmation. Die zufriedenen Jubilare waren die drei Gnaden-Konfirmanden (70. Jubiläum und älter): Schöderlein Peter, Rauch Irmgard und Dorsch Helmut; sechs Diamantene Konfirmanden (60. Jubiläum und älter): Roth Helga, Karschti Gisela, Kistner Werner, Treml Hildegard, Schmied Christa und Pfeuffer Paul; elf Goldene Jubilare (50. Jubiläum und älter): Volk Irmgard, Popp Erika, Illing Petra, Geiling Barbara, Reith Christel, Rügamer Annemarie, Denk Beate, Luckert Andrea, Eder Ute, und Weiß Ute und elf Silberne Jubilare (25. Jubiläum und älter): Reul Simone, Peter Geiling, Sabrina Aßmann, Martin Pfeuffer, Verena Seidl, Richard Lehmeyer, Simon Reith, Kerstin Lechner, Katrin Eder, Regine Mog und Thomas Pfeuffer.