Jubelkonfirmation in Rehweiler

Zum Gedächtnis ihrer Konfirmation in Rehweiler vor 25, 50, 60, 65 und 70 Jahren waren 30 Jubilare der Einladung gefolgt. "Wir brauchen Orte und Worte, durch die wir inspiriert werden", so Pfarrer Hans Gernert. "Es hat etwas Tröstliches zu hören, dass der Geist Gottes unserer Schwachheit aufhilft, wenn wir keine Worte zum Beten finden. Gott selbst holt uns zu sich zurück." Dies lasse sich im gemeinsamen Feiern des Gottesdienstes erfahren. Die Urkunden der Jubilare zierte ein Foto von der Marienkrönung auf dem Fütterseer Altar: Gott-Vater und Sohn setzen Maria eine Krone auf. Über ihr schwebt der Heilige Geist in Gestalt einer Taube, wie es von der Taufe Jesu erzählt wird. Pfarrer Gernert deutete diese Marienkrönung als ein Symbol für alle, die in den dreieinigen Gott hineingetauft sind. "Wir alle tragen eine unsichtbare Krone und dürfen mit dem Psalm 103 Gott loben, dass er uns mit Gnade und Barmherzigkeit krönt." Der Posaunenchor Füttersee mit Verstärkung aus Aschbach gestaltete zusammen mit dem Organisten Reinhold Eyßelein den festlichen Gottesdienst musikalisch.