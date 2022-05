Kitzingen vor 14 Minuten

Jubelkonfirmation in der Stadtkirche

72 Männer und Frauen trafen sich in der evangelischen Stadtkirche, um das Fest der Jubelkonfirmation zu feiern. Begangen wurde die Goldene, die Diamantene, die Eiserne, die Gnaden- und die Kronjuwelenkonfirmation. Von letzterem Jahrgang waren drei Jubilare anwesend. Sie hatten ihre Konfirmation vor 75 Jahren in der Kreuzkapelle gefeiert, weil die Stadtkirche aufgrund der Bombenschäden noch nicht zugänglich war. In ihrer Predigt zum Psalm 23 regte Dekanin Baderschneider an, sich zurückzuerinnern und die Spuren Gottes, des guten Hirten, im Leben zu entdecken. Musikalisch wurde der Festgottesdienst von Kantor Martin Blaufelder und Petrini Brass gestaltet.