Kitzingen vor 1 Stunde

Jubelkonfirmation in der Friedenskirche Kitzingen

"Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohlmachen." (Psalm 37,5) Unter diesem Geleitwort stand die Jubelkonfirmation in der Friedenskirche am Sonntag Exaudi. Viele Jubilare waren der Einladung gefolgt. Die gemeinsame Begegnung war geprägt von frohem Wiedersehen. Im Gottesdienst predigte Pfarrer Friedrich Wagner über die Zusage, dass wir unsere Wege Gott anvertrauen dürfen. Er hatte 25 Jahre vorher den Jahrgang der Silbernen Konfirmanden bei ihrem damaligen Festtag begleitet. Der anschließende Empfang ermöglichte viele weitere Begegnungen und Gespräche untereinander und mit der Gemeinde. Der Posaunenchor hat in bewährter Weise den Gottesdienst musikalisch gestaltet. Pfarrer Bausenwein dankte allen Mitwirkenden.