Kitzingen vor 11 Minuten

Jubelkonfirmation in der Friedenskirche Kitzingen

Es war ein Tag voller guter Begegnungen und freudigem Wiedersehen, das Fest der Jubelkonfirmation am Sonntag nach Ostern in der Friedenskirche Kitzingen. Zwei Jahre lang konnte dieses Fest nicht begannen werden – jetzt wurde es endlich nachgeholt. 29 Jubilare waren der Einladung zum Festgottesdienst gefolgt, der vom Posaunenchor musikalisch gestaltet wurde. Pfarrer Bausenwein erinnerte an das Konfirmationsversprechen, das die Jubilare 25, 50 und 60 Jahre vorher abgelegt hatten und an die Zusage Jesu: "Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen!" (Jahreslosung 2022). Die Jubilare sind: Dieter Baum, Jochen Blendow, Edith Delitz-Fürst, Renate Denk, Claudia Dündar-Meier, Erich Elker, Heinz Erbar, Dieter Ferenczy, Monika Forner, Hans Gassauer, Günter Goller, Heinz Haensch, Doris Hartner, Dieter Konradt, Wilhelm Machwart, Reinhold Meder, Nadja Michels, Harald Näck, Emil Oberländer, Klaus Ott, Jürgen Otto, Hildegard Rattinger, Ekkehard Roßberg, Hannelore Sauer, Peter Schlesinger, Martina Schuller, Brigitte Steinberger, Walter Winkler, Hans Albrecht Zahn.