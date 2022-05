Bimbach aktualisiert vor 1 Stunde

Jubelkonfirmation in Bimbach

Bei der diesjährigen Jubelkonfirmation am Sonntag Rogate in Bimbach gab es kaum noch einen freien Platz in der Johanniskirche. Der Grund war die pandemiebedingte Zusammenfassung der letzten Jubiläumsjahrgänge 2020-2022. So erschienen fast 40 Jubilare mit Anhang zum feierlichen Gottesdienst mit Wandelabendmahl, den Pfarrer Martin Voß zelebrierte. Darunter waren sogar die beiden Eichenkonfirmanden (75 Jahre): Wilhelm Schad und Werner Wachendorf. Eiserne Konfirmation (65 Jahre) feierten Gerlinde Baumann, Helga Decker, Artur Dornberger, Hans-Werner Düll, Gerlinde Elflein, Fred Hahn, Ilse Hahn, Martha Hühsam, Christa Koch, Magda Meder, Adolf Steigerwald. Zu Diamantenen Konfirmation (60 Jahre) waren erschienen: Dora Beck, Gisela Diener, Christa Dornberger, Heinz Gegner, Friedrich Geißel, Gerda Müller, Robert Reuther, Wilhelm Reuther, Christine Schnellenberger, Georg Schwinn, Elfriede Steigerwald, Heidrun Zapf. Goldene KonfirmandInnen (50 Jahre): Siegfried Bohn, Herbert Eckardt, Hannelore Flurschütz, Christian Kämpf, Konrad Kirchberger, Helmut Pachtner, Walter Seßler, Manfred Schmidt, Peter Schulz; Silberne KonfirmandInnen (25 Jahre): Nicole Holler, Frank Hendrich, Benjamin Kirchberger, Katja Schönberger, Jens Schwinn. Alle Jubilare wurden gesegnet und erhielten eine Urkunde.