Kitzingen vor 54 Minuten

JU dankt Polizei und Krankenhauspersonal für ihren Dienst

In Sachen Wertschätzung war an Heiligabend die Junge Union (JU) Kitzingen unterwegs, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisverbands: Während viele schon zuhause am Christbaum saßen, trafen sich einige Mitglieder mit der Landtagsabgeordneten Barbara Becker vor der Kitzinger Polizeidienststelle. Ziel war es, "einigen der zahlreichen Diensttuern über die Feiertage zu zeigen, dass wir ihren Dienst sehr schätzen", so JU-Kreisvorsitzender Simon Rinke.