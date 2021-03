Schwarzach vor 18 Minuten

Josefstag und Frühlingsanfang bei den Senioren

Josefstag und Frühlingsanfang feierten die Schwarzacher Senioren beim Märzgottesdienst in der nach den vorgegebenen Hygieneregeln voll besetzten Pfarrkirche „Heilig Kreuz“ Im Mittelpunkt stand der Heilige Josef, der Mann am Rande im Heilsgeschehen in Sorge um den Pflegesohn Jesus und der Jungfrau Maria. Beeindruckend für die Anwesenden, die Statue des Heiligen Josef der sich mit weitem Mantel schützend hinter seine Familie stellt. Kolping und der Josefstag wäre in gewohnter Form in diesem Jahr nicht möglich und so war das Banner bei der Feier am Fest des Schutzpatrons des Kolpingwerkes mit dabei. Unter den musikalischen Klängen durch Helmut Dülch an der Orgel mit einem Reigen an Frühlings-, Josefs- und Kolpingliedern, wurde der von verschiedenen Mitwirkenden gestaltete Gottesdienst von Diakon Lorenz Kleinschnitz geleitet. Gestaltung, Ordnerdienst und einen Blumengruß für jeden Gottesdienstbesucher übernahm das „Team Puls“, das sich verantwortlich zeigt für die Seniorenarbeit im Schwarzacher Becken.