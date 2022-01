Der Josef-Kram-Weg in Dettelbach kann über das altheimatliche Straßenpflaster zeitunbegrenzt begangen werden. Zur Bekräftigung dieses Themenweges in der Altstadt Dettelbach hat die kleine Sängergruppe von fünf Sängern vom Gesangverein Neuses am Berg ein Lied aus dem Gedichtband "Kraut und Arbes" des Dettelbacher Heimatdichters Josef Kram (1852-1874) vertont und zur Eröffnungsveranstaltung am historischen Rathaus und weiteren Stationen mit mehreren alten Liedern zum Besten gegeben.

Schon zur Tafelenthüllung am Geburtshaus des Dichters in der Mainstraße hat die Komposition von Chorleiter Heinrich Stier über "Die viela Arbet" zur Erinnerung an Josef Kram beigetragen. Die Gedichte, die an den Stationen per QR-Code abzulesen sind, haben sowohl ernsten wie auch heiteren Charakter und sind in altem Dettelbacher Dialekt, -so er wie zur Zeit des Dichters gesprochen wurde. Das Lied ist in diesem Sinn gestaltet und hat als Refrain den Wein und der damit verbundene Mühen im Blick.

Zur Eröffnung wurden Beiträge von Bürgermeister Matthias Bielek, und dem KhK-Vorsitzenden Eckhard Wienhold sowie den Mundartrednern eingeflochten. Alle Gedichtsbeiträge können auch über die Homepage des Kulturhistorischen Kreises angehört werden.

Von: Heinrich Stier (Chorleiter, Gesangverein Neuses am Berg)