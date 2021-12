Kitzingen vor 1 Stunde

Joint in der Zigarettenschachtel

Am frühen Donnerstag um 2 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei am Bleichwasen in Kitzingen einen 21-jährigen Mann. Bei der Kontrolle zeigte er eine Zigarettenschachtel vor. Darin befand sich ein angerauchter Joint, den die Polizisten sicherstellten. Den Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.