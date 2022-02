Altmannshausen vor 46 Minuten

Johann Beringer ist gestorben

Vergangenen Dienstag ist Johann Beringer im Alter von 81 Jahren in einem Pflegeheim bei Höchstadt/Aisch gestorben. Er war weit über seinen Heimatort Altmannhausen hinaus bekannt und beliebt. Mit seinem unverkennbar strahlendem Trompetenklang begeisterte er die Blasmusikfreunde auf unzähligen Festen, wie es in einem Schreiben an die Presse heißt.