Die HSG Volkach hat sich im Februar eine ganz besondere Aktion für ihre Mitglieder einfallen lassen. Unter dem Motto „HSG macht sich fit“ sollten die Handballer möglichst viele Kilometer laufen und dabei Spenden für einen guten Zweck sammeln.

Seit Monaten haben die Trainer der HSG Volkach ihre Mannschaften nicht mehr gesehen. Denn gemeinsames Handball-Training ist aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen derzeit nicht möglich. Um ihren Spielern sprichwörtlich den Schweinehund zu ziehen, initiierten die Trainer und Betreuer die Aktion „HSG macht sich fit“. Alle Mitglieder von Klein bis Groß waren dazu aufgerufen, im Februar richtig viel Sport zu treiben. Dabei spielte es keine Rolle, ob die Handballer joggen, walken, wandern oder den Kinderwagen durch Wald und Flur schieben.

Neben dem Fitness-Aspekt lockte ein karitativer Ansporn. Jeder Handballer suchte sich einen Sponsor, der ihn pro gelaufenen Kilometer entlohnt: „Sponsor kann jeder sein: Ein lokales Unternehmen, aber auch Privatpersonen wie Oma, Ehemann, Freund oder Freundin“, berichtet Carolin Funcke, die die Aktion unter den Trainern initiiert hat.

Und trotz Corona-Distanz vereinte der Wettbewerb die Handballer auf ganz besondere Art und Weise. Ganz treu dem Vereinsmotto „Handball schafft Gemeinschaft“ nahmen alle Altersklassen an der Challenge teil – vom vierjährigen Bambini hoch bis in den aktiven Bereich. Auch innerhalb der Mannschaften oder zwischen Damen und Herren fanden interne Wettbewerbe statt, wer die meisten Kilometer läuft. „Und selbst das Wetter hat uns im Februar die ganze Palette geboten: Von minus 15 bis plus 15 Grad Celsius, Schneetreiben bis erstem Pollenflug war wirklich alles dabei“, so Katharina und Julia Knoppe, ebenfalls Trainerinnen bei der HSG Volkach.

Nach vier Wochen „HSG macht sich fit“-Challenge sind die Handballer über 13 000 Kilometer gelaufen und haben dabei eine Spendensumme von 10 000 Euro gesammelt, die mehrheitlich von privaten Sponsoren und Vereinsmitgliedern kamen, die selbst an der Aktion teilnahmen. Die Gelder werden allesamt karitativen Vereinen in der Region gespendet.

Von: Christine Haupt für die HSG Volkach