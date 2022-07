Kitzingen vor 54 Minuten

Jörg Beckmann neuer Abteilungsleiter der TGK Tennisabteilung

Am vergangenen Dienstag traf sich die Vorstandschaft der TGK-Tennisabteilung zur ersten Sitzung unter ihrem neuen Abteilungsleiter Jörg Beckmann. Er übernimmt das Amt von Manfred Paul, unter dessen Leitung die Tennisabteilung in den vergangenen acht Jahren eine positive Entwicklung aufweisen konnte. Mit seit diesem Jahr wieder knapp 400 Mitgliedern zählt sie zu den 100 größten Tennisvereinen in Bayern. Manfred Paul wurde bei der diesjährigen Mitgliederversammlung herzlich als 1. Vorsitzender verabschiedet - er bleibt dem Verein aber weiterhin treu und ist ebenso wie sein Nachfolger Beckmann Teil der Herren50 Mannschaft. Abgesehen vom Führungswechsel gab es keine personellen Änderungen in der Abteilungsleitung. Petra Trinklein wurde als Stellvertreterin im Amt bestätigt, Annette Sarömba als Kassenwartin. Christian Gückel bleibt als Sportwart im Amt, ebenso wie Katinka Theis als Schriftführerin sowie Barbara Lehnert und Christel Kunze als Jugendwartinnen.