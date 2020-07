Joachim Hupp folgt auf Karin Bradenstein

Joachim Hupp ist der neue Vorsitzende des Sportclubs Marktbreit. In der Jahreshauptversammlung löste er Karin Bradenstein ab, die nach vier Jahren als "Übergangsvorsitzende" das Amt in jüngere Hände übergeben durfte. Hupp zur Seite stehen Karl-Heinz Kikiernicki als zweiter und Frank Amberger als dritter Vorsitzender. Die Kasse führt Andreas Krutina, Schriftführer bleibt Ilhan Diler.

Vor den Wahlen warf Karin Bradenstein einen Blick auf die vergangenen vier Jahre ihrer Amtszeit als Vorsitzende des SCM. Darin zeigte sie sich erfreut darüber, dass es gelungen sei, eine "neue, verjüngte Mannschaft zusammenzustellen, die die zukünftigen Herausforderungen und Aufgaben kompetent und engagiert angehen kann und wird". Schon vor über 20 Jahren war sie selber unter Ehrenpräsident Gerhard Weigand stellvertretende Vorsitzende des Vereins gewesen. Nach einigen Jahren Pause als sich dann vor vier Jahren "niemand mehr für dieses Amt zur Verfügung stellen wollte, sah ich es als meine Pflicht an, dem SCM zu helfen", so Karin Bradenstein.

Rückblick auf vier Jahre

In diesen vier Jahren konnte einiges auf den Weg gebracht werden: Die Tribüne ist fertiggebaut, hat bequeme Sitzschalen und werde von den Zuschauern angenommen. Ein weiteres Großprojekt, die moderne Flutlichtanlage, befinde sich in der finalen Planung und kann, wenn alle Gutachten erstellt und die Anträge bewilligt sind, im nächsten Jahr realisiert werden. Bradenstein appellierte an die Mitglieder, hier auch Eigenleistungen einzubringen, denn keiner wisse, wie sich die Vereins-Einnahmen in Corona-Zeiten entwickeln werden. "Mir hat das Amt Freude bereitet, denn ich hatte gute und erfahrene Menschen an meiner Seite und der SCM wird mir weiter eine Herzensangelegenheit sein", so Karin Bradenstein zum Abschluss.

Nach den Berichten der Abteilungsleiter wurde Joachim Hupp zum neuen Vorsitzenden des SCM gewählt. Seine Vertreter sind Karl-Heinz Kikiernicki und Frank Amberger, die Kasse führen weiter Andreas Krutina und Uwe Hirsch, Schriftführer bleibt Ilhan Diler. Sportleiter ist Hilmar Quentzler, Jugendleiter Jens Pasch, Alt-Herren Abteilung Hans Kobold, Beisitzer sind Werner Stör, Benjamin Stör, Sebastian Wirsching, Jonas Zink, Marius Ambrosch und Heinz Uwe Mattigkeit.