Rehweiler vor 29 Minuten

"Jetzt seid ihr dran"

Das Fest ihrer Konfirmation feierten Valeria Graf, Noel Wagner und Jana Graf in Rehweiler. Der größere Teil ihrer Gruppe wurden bereits im Juli in Haag konfirmiert. Kreuzträgerin Annika Wittmann, die Kirchenvorstände und Pfarrer Hans Gernert geleiteten die drei jungen Leute in die Kirche unter Klängen des Posaunenchors Haag. Dies teilt das evangelische Pfarramt Rehweiler mit. Pfarrer Gernert animierte die Konfirmanden und die Gemeinde zum Staunen über das Wunder des Lebens und zu einem bewussten Wahrnehmen dieses Tages: „Jetzt seid ihr dran. Unzählige Menschen haben schon vor euch gelebt, unzählige werden nach euch kommen. Geht neugierig durch die Welt, durch Gottes Garten. Staunt, genießt und bewahrt, was Gott gemacht hat.“ Am Erntedankfest wird die gesamte Gruppe noch einmal zu einer Dankandacht zusammenkommen.