Albertshofen vor 45 Minuten

Jesus vertrauen hat Zukunft

Zwölf Konfirmandinnen und Konfirmanden wurden in der St. Nikolaus-Kirche in Albertshofen konfirmiert. Den Gottesdienst leitete Pfarrer Michael Bausenwein als Stellvertreter des an Corona erkrankten Ortspfarrers. Anhand der biblischen Geschichte von der Speisung der 5000 zeigte er den Jugendlichen den unvergleichlichen Wert eines Lebens mit Jesus Christus. Die Konfirmanden in Albertshofen sind: Jannis Funk, Justin Schmidt, Maximilian Neues, Leon Will, Nele Wolf, Julia König, Enrico Fröhner, Lara Weihprecht, Simon Schug, Leni Busigel, Bastian Schulz und Moritz Heinkel.