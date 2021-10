Albertshofen vor 34 Minuten

Jesus in den Stürmen des Lebens vertrauen

Neun Konfirmandinnen und Konfirmanden wurden in der St. Nikolaus-Kirche in Albertshofen konfirmiert. In seiner Predigt zum Motto „Alles andere als normal“ ermutigte Pfarrer Otto Gölkel die Jugendlichen in den Stürmen des Lebens auf Jesus zu vertrauen. Die Konfirmanden in Albertshofen sind: Alexandra-Maria Otto, Leni Waldmann, Leonie Enck, Lilia Klügl, Henry Gotschling, Yanina Zeptner, Nico Stadtelmeyer, Leonhard Böhm und Jannik Reitmeier.