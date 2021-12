Volkach vor 1 Stunde

Jedes Los gewinnt

Die schulinterne Weihnachtstombola war ein voller Erfolg, alle 750 Lose wurden verkauft und mit dem Erlös können weitere Anschaffungen für die Renovierung der Schule getätigt werden. Fleißige Schülerinnen aus verschiedenen Klassen hatten zu diesem Zweck Einzelhändler aus Volkach und Umgebung angesprochen, die diverse Preise für die Aktion spendeten. Dann standen nach langem Aufbau alle Preise mit ihren Nummern in der Aula bereit - unschlagbar: Jedes Los gewinnt! Der Verkauf der Lose war in der Pause Schulgespräch und nahezu jede Schülerin sicherte sich ihre Nummern. Am darauffolgenden Tag begann bereits die Ausgabe der Preise für die Jahrgangsstufen 5 und 6. Die übrigen Klassen kamen an den folgenden Tagen an die Reihe. Die Schülerinnen verließen nach und nach mit strahlenden Gesichtern die Aula und zeigten ihren Mitschülerinnen begeistert ihre Preise. Wir danken allen, die durch ihre Spende einen Beitrag geleistet haben, sodass diese Tombola organisiert werden konnte, sowie allen Helferinnen.