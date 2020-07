Jeder darf ernten: Gelbes Band um Obstbäume in Wiesentheid

Die Gemeinde Wiesentheid will künftig ihre Obstbäume mit einem gelben Band versehen, die von jedem abgeerntet werden dürfen. Der Gemeinderat votierte in seiner Sitzung einstimmig für den Antrag, der von der Fraktionsgemeinschaft Pro Wiesentheid/CSU gestellt wurde. "Eine sehr gute Idee", nannte Bürgermeister Klaus Köhler das Ganze.

Mit dem Kennzeichnen soll verhindert werden, dass Jahr für Jahr viele Kilogramm Obst an Bäumen verrottet, weil es nicht geerntet wird. Das gelbe Band solle dazu einladen, Obst zu ernten und dafür sorgen, dass weniger Obst ungenutzt auf den Wiesen verdirbt, so die Idee der Initiative "Zu gut für die Tonne." Nachdem das Thema bereits in vielen anderen Gemeinden Anklang fand, soll es auch in Wiesentheid zum Zuge kommen.