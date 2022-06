Rödelsee vor 1 Stunde

Jazzig-groovige Popsongs: "jass & wine" in Rödelsee

"jass and wine" heißt es am Freitag, 3. Juni, ab 19 Uhr im Weingut Hemberger Rödelsee, wenn das Musiker-Paar Petra und Dieter Sterk aus Großlangheim nach zwei Jahren Pause ihr Programm "jass - jazzup and smooth sounds" aus durchaus tanzbaren, jazzig-groovig umarrangierten Popsongs und Klassikern aus Latin- und Swingjazz endlich wieder live vor Publikum spielen können, wie es in der Ankündigung heißt. Die beiden Musiker versprechen einen entspannten Abend unter Freunden, der Eintritt ist frei.