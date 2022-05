James-Bond-Zitate sind im Laufe der Jahrzehnte, die es die James-Bond-Filme gibt, legendär geworden. Eine Auswahl: "Geschüttelt, aber nicht gerührt." "Morgenstund ist aller Laster Anfang." "Lieber etwas misstrauisch als etwas tot." Und: "Ein bezaubernder Hauch von Nichts, den Sie da beinahe anhaben."

Chordirektor Uwe Ungerer feierte das 60-jährige Bond-Jubiläum und nannte seine neue Produktion mit dem Konzertchor Chorason aus Mainstockheim "For Your Ears Only" in Anlehnung an die James-Bond-Episode "For Your Eyes Only" ("In tödlicher Mission" in deutscher Version). Gemeinsam mit dem Konzertchor der Stimmvereinigung Mainstockheim und dem Blofeld-Orchester, nach dem Bösewicht der Bond-Filme so genannt, brachte er viele bekannte Titelsongs aus Bondfilmen in eigenen Arrangements in die Mainstockheimer Turnhalle: Das ergab ein durchweg abwechslungsreiches und mitreißendes Programm mit den verschiedenen Musikstilen seit 1962. Die Halle war so gut wie ausverkauft, und das Publikum erwartete mit Spannung den Neubeginn nach zwei Jahren Corona-Pause.

Geschüttelter Martini

Viele halfen mit und machten schon vor Beginn den Abend zu einem Erlebnis: Ralf Weinkirn hatte die verschiedenen Bonddarsteller trefflich porträtiert und ausgestellt, schon vorab konnte man sich an der Bar stärken – natürlich mit einem geschüttelten Martini.

Tetje Grießmann, Vorsitzende der Stimmvereinigung, begrüßte die Zuhörer stilecht mit Bond-Zitaten und dankte den vielen Helfern, die im Hintergrund beim Aufbau, Pausenverkauf und der Technik angepackt hatten, um das Konzert auf die Beine zu stellen. Chormitglieder hatten für das Programmheft Gedichte beigesteuert und schufen durch kleine Moderationen die Übergänge zwischen den einzelnen Blöcken. Und auch Q, Quartiermeister in den Bondfilmen und unerschöpfliche Quelle verrücktester Waffensysteme und Gadgets, hatte seine komödiantischen Auftritte.

Mit großer Stimme souverän präsentiert

Und so entlud sich schon beim ersten Ton eine ungeheure Spannung, eine Musizierfreude, wie man sie selten so direkt an den Gesichtern der Mitwirkenden ablesen kann. Die 40 Sängerinnen und Sänger sangen gelöst, strahlend. Das für dieses Konzert zusammengestellte kleine Orchester spielte hochprofessionell. Der erste Höhepunkt erfolgte mit dem Gold-Medley und Kathi Christof als Solistin, die die Titelsongs von Tina Turner und Shirley Bassey mit großer Stimme sehr souverän präsentierte.

Eine besonders herausragende Leistung gelang dem Chor in "Skyfall", das Ungerer siebenstimmig a capella für den Chor arrangiert hatte. Der sang sehr ausgewogen, rhythmisch exakt, entwickelte große Steigerungen und hatte sogar Beatboxer zu bieten. Sehr wach folgten die Mitwirkenden dem Dirigenten, der locker, fast tanzend, sehr präzise die Einsätze gab und den Chor immer wieder zu großer Leistung animierte.

Es ist schon immer ein Markenzeichen von Chorason, dass Chorsängerinnen und Chorsänger solistische Aufgaben übernehmen, erstaunlich, mit wie wenig Aufregung das geschieht. Melanie Förster überraschte mit tiefer, reicher Stimme, Werner Müller, Julian Ott und Johannes Langner gaben ihre Songs stilecht mit viel Ausdruck zum Besten. Was Jeanette Hermann schließlich in "Tomorrow Never Dies" und im titelgebenden "For Your Eyes Only" bot, war vom Feinsten: eine kräftige Stimme, ein toller Klang bis in die hohen Lagen, sehr expressiv und reif.

Insgesamt ein sehr überzeugender, schöner Abend.