Zwölf verdiente Beschäftigte der Stadt, das Schulverbands und der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Volkach sind von Volkachs Erstem Bürgermeister Heiko Bäuerlein geehrt worden. In einer kleinen Feierstunde "mit Abstand" im Innenhof des Schelfenhauses würdigte er laut VG-Pressemitteilung drei 25-jährige Dienstjubiläen, ein 40-jähriges Dienstjubiläum und acht Verabschiedungen in den wohlverdienten Ruhestand.

Der Bürgermeister dankte auch im Namen der VG-Bürgermeisterinnen Elisabeth Drescher (Sommerach) und Sibylle Säger (Nordheim) den zu Ehrenden für ihre Leistungen und ihren jahrzehntelangen Einsatz zum Wohle der Stadt und der Bürgerinnen und Bürger an der Mainschleife. Neben Urkunden und Präsenten gab es für jeden launige, sehr persönlichen Worte des Dankes, denen sich zum Schluss der Feierstunde auch die beiden Vertreterinnen des Personalrats, Christine Sendner und Sandra Steinberger (für die Stadt und die VG), anschlossen.

Bäuerlein freute sich sehr, dass man nun endlich – nach Lockdown und strengen Kontaktbeschränkungen - wieder die Ehrung und Würdigung der Beschäftigten vornehmen könne. "Die Corona-Pandemie hat uns bis jetzt leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, umso mehr freue ich mich, dass ich heute so viele verdiente Mitarbeitende begrüßen, mich persönlich für ihr jahrzehntelanges Engagement bedanken kann."

Die Geehrten

Geehrt wurden für 25 Jahre im öffentlichen Dienst: Andrea Dorn und Alexandra Göb (beide Erzieherinnen im Kindergarten Volkach), Andreas Poggel (städtischer Bauhof Volkach).

40 Jahre im öffentlichen Dienst: Hans Haagen (EDV-Beauftragter).

In den wohlverdienten Ruhestand nach einem langen Berufsleben wurde offiziell verabschiedet:

Ulla Gistel-Gareiß, die langjährige Leiterin der Bauverwaltung der VG Volkach, habe ihre Spuren in der Stadt hinterlassen, heißt es in der Pressemitteilung. Kaum ein Bauprojekt gebe es, das nicht ihre Handschrift trage, in dessen Realisierung sie sich nicht kompetent eingebracht habe. "Seit 1979 war Ulla Gistel-Gareiß im Bauamt tätig, seit 2008 in leitender Funktion. Stets mit großem Engagement und ungebrochenem Einsatzwillen. Liebe Ulla, du hast jahrelang das Bauamt verkörpert!"

Auch Werner Hübner, langjähriger Kämmerer der VG, wurde verabschiedet: Seit mehr als vier Jahrzehnten war er bei der Stadt und habe seinem Dienstherrn stets die Treue gehalten. Dabei galt er nicht nur als "ruhender Pol in den Haushaltsberatungen", sondern war als langjähriger Kämmerer und stellvertretender Geschäftsstellenleiter als Mann der Zahlen und Tabellen bekannt, schreibt die VG: "Er gehört einfach zum Inventar des Rathauses", so der Erste Bürgermeister bei seiner Laudatio.

Elke Hopfengart war die "Vorzimmer-Perle" des Bürgermeisters, wie Bäuerlein sie bei ihrer offiziellen Verabschiedung respektvoll nannte, erfüllte stets kompetent alle Aufgaben, die diese sehr verantwortungsvolle Position mit sich brachte. "Bei ihr liefen alle Fäden zusammen, sie war Dreh- und Angelpunkt im Rathaus und jeder konnte sich auf sie verlassen!"

Bauamt-Sachbearbeiterin Juliane Fechner war seit 2010 in der Bauverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach beschäftigt und hatte alle Fäden im Sekretariat in der Hand. Sie kannte sich auch perfekt in allen Förderprogrammen aus und kümmerte sich engagiert um die entsprechenden Fördermittel, hieß es in ihrer Laudatio zur Verabschiedung.

Die Kindergärtnerin des Bürgermeisters

Petra Höhn war langjährige Leiterin des Kindergartens Volkach und habe diesen geprägt, alle Entwicklungen mitgetragen und unterstützt, dabei stets guter Laune versprüht. Viele hundert Kinder, darunter auch Volkachs Ersten Bürgermeister Heiko Bäuerlein, hatte sie damals unter ihre Obhut genommen und im Kindesalter begleitet. Nun wurde sie in den Ruhestand verabschiedet.

Ebenso Inge Weidenhammer: Sie war 45 Jahre die feste Größe im Kindergarten Volkach: Viele Jahrgänge an Kindern und Kinder, die dann als Eltern wieder ihre Kinder in ihre Fürsorge gaben, kennen und schätzen sie und ihre Arbeit.

Christiane Lechner war über 30 Jahre die staatlich anerkannte Erzieherin in den städtischen Kindergärten, davon überwiegend in Volkach, tätig und kümmerte sich immer aufmerksam um die ihr anvertrauten Kinder. Sie wurde ebenso verabschiedet wie Renate Schnitzler: Sie arbeitete jahrelang zuverlässig als Beschäftigte im Bereich Liegenschaften des Schulverbands Volkach.