Großlangheim vor 23 Minuten

Jahreshauptversammlung des VdK Großlangheim

Auf der Jahreshauptversammlung des VdK Ortsverbands Kleinlangheim konnte der Vorsitzende die Mitglieder, und als Gäste den VdK-Kreisgeschäftsführer Peter Fersch und Bürgermeister Peter Sterk begrüßen. Beide haben in ihren Grußworten den Stellenwert des VdK in Bayern und in der Gemeinde hervorgehoben. Neben den Jahresberichten der alten Vorstandschaft standen Neuwahlen an. Gewählt wurden als Vorsitzender Ernst Hart, Stellvertreterin Gudrun Pfannes, Schriftführer Ernst Fuchs und Kassiererin Renate Fleischmann. Die Funktion als Beisitzer haben Rainer Will, Dorothea Römmlein, Werner Scheller, sowie die neuen Vorstandsmitglieder Sabine Henke, Anja Geißler und Kurt Schmitt.