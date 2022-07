Der Jahresausflug vom Frauenbund und VDK Ortsverband Iphofen sollte schon 2020 nach Scheyern führen aber ein kleiner Virus namens Corona hatte einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch für das Jahr 2021 fiel die Fahrt ins Wasser - konnte jetzt aber endlich durchgeführt werden.

Der Bus startete um 7 Uhr bei sonnigem Wetter in Richtung Scheyern, mit einem Zwischenstopp erreichte man dann gegen 10.20 das Kloster Scheyern. Dort wurden wir begrüßt von Pater Lukas der anschließend für uns eine Messe in der Basilika abgehalten hat.

Während der Messe lernten wir das "Doppelkreuz von Scheyern" näher kennen. Pater Lukas erklärte uns, dass das Scheyerer Kreuz im Kloster als Monstranz bezeichnet wird. Der Überlieferung nach ist dieses Kreuz mit Splittern des Heiligen Kreuzes, also Original-Holzstücken vom Kreuze Jesus Christus, bestückt.

Nachdem die Kirche zu Ende war, verschwanden wir hinter den dicken Klostermauern um den Kreuzgang sowie die Johanneskirche, die Hl. Kreuzkapelle, die Königskapelle und auch die Sakristei mit ihren einzelnen Details und Geheimnissen kennenzulernen. Da wir jetzt doch schon sehr viel über die Benediktinerabtei erfahren hatten und es mittlerweile 12.30 Uhr war, wurde es Zeit das erste Helle Bier im schattigen Kloster-Bräu-Garten zu trinken und anschließend die oberbayrische Gastlichkeit zu genießen.

Für das Nachmittags-Programm stand eine Besichtigung der Kloster- Brauerei auf dem Programm. Lange und stolze Brautradition: Bereits seit 1119 wird im Kloster Scheyern Bier hergestellt. Damit ist die Klosterbrauerei die drittälteste Brauerei Deutschlands und eine der ältesten Braustätten der Welt.

Am späten Nachmittag machten wir uns auf den Nachhauseweg, der mit einem Besuch in der gemütlichen alten Wirtsstube im Gasthaus Löwen in Oberlaimbach zu Ende ging.

Von: Maria Lorenz (Frauenbund) und Manfred Niksch (VdK Ortsverband, Iphofen)