Die Entscheidung ist gefallen: Es wird in Marktsteft keinen Kreisverkehr geben. In der jüngsten Ratssitzung fiel mehrheitlich der Beschluss für eine Ampelanlage an der Kreuzung zwischen der Staatsstraße, der Marktbreiter Straße und der Straße am Traugraben. Damit endet eine jahrelange Diskussion um das Wie der Entschärfung der unfallträchtigen Kreuzung.

Die ersten Diskussionen um mehr Sicherheit in der Kreuzung liegen noch vor dem Beginn der Amtszeit von Bürgermeister Thomas Reichert im Jahr 2014. Schon damals wollte eine Ratsmehrheit in Marktsteft einen Kreisverkehr, das Straßenbauamt bevorzugte, nicht nur aus Kostengründen, eine Ampel. Reichert berichtete in der Ratssitzung im November 2014 von einem Gespräch mit dem Straßenbauamt, in dem die Ampel klar bevorzugt wurde und ein Bau bis zum Sommer 2015 prognostiziert war. Zwischenzeitlich ist dort unter anderem die Tankstelle gebaut, hat ein Sichtschutz die Kreuzung etwas entschärft, ansonsten aber ist nichts geschehen.

Vereinbarung mit dem staatlichen Bauamt zugestimmt

In einer nicht öffentlichen Sitzung am 22. März diskutierten die Rätinnen und Räte nochmals mit dem staatlichen Bauamt. Die Kernaussage: Seit drei Jahren ist die Kreuzung unfallauffällig, weshalb eine Lichtsignalanlage im Gegensatz zu einem Kreisverkehr sinnvoll sei. Die Kosten für die Ampel mit Fuß- und Radüberweg liegen bei rund 350.000 Euro, auf die Stadt entfallen dabei knapp 43 Prozent, die wiederum mit 40 Prozent bezuschusst werden. Der Kreisverkehr kostet rund 1,3 Millionen Euro, ohne Geh- und Radüberweg. Klar dabei: Nur mit einer Ampel kann die Stadt die Kreuzung entschärfen, so die Aussage des Amtes. Mit 7:4 Stimmen befürworteten die Rätinnen und Räte eine entsprechende Vereinbarung mit dem staatlichen Bauamt für den Bau einer Ampelanlage.

Gute Nachrichten gab es von Evi Mohr vom Planungsbüro Schlicht und Lanprecht. Bei der Bezuschussung durch das kommunale Förderprogramm sind die Richtlinien erweitert worden, nun wird nicht nur Sichtbares gefördert, sondern auch unter dem Putz beziehungsweise der Dachhaut liegende Konstruktionsteile. Für Bürgermeister Thomas Reichert besonders wichtig ist eine mögliche Genehmigung von Photovoltaik auch auf Dächern im Altort. Hier sei, so die Planerin, einiges in Bewegung, mit konkreten Ergebnissen werde in der nächsten Zeit gerechnet.

Informationsveranstaltung Ende Mai voegesehen

Um die Kommunalförderung auch zu den Menschen in der Altstadt zu bringen, soll ein Flyer herausgegeben und eine Informationsveranstaltung Ende Mai durchgeführt werden. Klar ist: "Da ist ein bisschen was zu tun", sagte Bernhard Etzelmüller über den Zustand etlicher Straßenzüge in der Altstadt, da könnte die Stadt mit gutem Beispiel, etwa bei der Straßensanierung, vorangehen und vielleicht folgen dem dann Privateigner.

Zwar liegt ein Plan für das innerstädtische Entwicklungskonzept (ISEK) schon seit einigen Jahren vor, doch hat sich hier bislang wenig getan. Das Konzept sollte nun noch einmal betrachtet werden, eventuell über den bisherigen Schwerpunkt Verkehr hinaus auch auf die von Etzelmüller vorgeschlagene Lebensqualität. Auf ein Manko in der Marktstefter Lokalpolitik wies dabei Sebastian Schneider hin: Wenn hier schon Zeit und Geld investiert werde, "muss man dann auch etwas tun".

Bebauungsplan für ein Mischgebiet

Einen Schritt vorangekommen ist ein Teil des neuen Bauareals, ehemalige Gärtnerei Vogel. Nachdem die Anlage für das Nahwärmenetz und auch ein Teil des neuen Gemeinde-Bauhofs stehen, kommt nun der Bebauungsplan für den nächsten Abschnitt ins Rollen: Das Ratsgremium beschloss einstimmig, für den mittleren Teil des Geländes einen Bebauungsplan für ein Mischgebiet aufzustellen. Der Entwurf kann nun in die öffentliche Anhörung gehen. Geplant ist auf dem Gelände ein Seniorenwohnheim. In einem letzten Abschnitt wird später dann der Teil bis zur Marktbreiter Straße folgen, der dann auch direkt von dieser Straße aus erschlossen wird und nicht wie der Mittelteil über den schmalen Flurbereinigungsweg.

Auch wenn es ein Amt auf Lebenszeit ist, Marktstefts Siebenerobmann Wilhelm Wolf stellte an die Stadt den Antrag, aus dem Ehrenamt entlassen zu werden. Ein Antrag, dem die Stadt entsprach und den sie, so der Bürgermeister, mit großem Respekt vor der Leistung Wolfs entgegen nahm.

Einen kurzen Ausblick zu den Grundvoraussetzungen für die Erweiterung und Sanierung des Kindergartens gab Reichert am Ende der Sitzung: Mit einer Auftragsvergabe an ein Architekturbüro kann in der 28. Kalenderwoche, also etwa Mitte Juli, gerechnet werden, wenn mit dem VgV-Verfahren, das nach der Auftragssumme nötig ist, alles nach Plan verläuft.

Können am Alten Sportplatz Wohnmobilstellplätze ausgewiesen werden? Eine Frage, die der Bürgermeister seinen Rätinnen und Räten mit nach Hause gab.