Jäger der Nacht an der Kiesgrube

Wenn alles dunkel ist, schlägt die Stunde der "Jäger der Nacht". Da man sie nur selten zu Gesicht bekommt, sollen sie bei der Bayern Tour Natur am Freitag, 17. Juli, von 18.30 bis 21 Uhr in der Hörblacher Kiesgrube aufgespürt werden. Das Kitzinger Unternehmen Lenz-Ziegler-Reifenscheid (LZR) und der Landesbund für Vogelschutz (LBV) laden hierzu ein, heißt es in einer Ankündigung. Umweltpädagogin Lucia Tischer vom LBV zeigt die Besonderheit des Lebensraumes rund um die Kiesgrube auf. Hier schwirren nicht nur tagsüber viele Insekten. Auch nachts ist viel los mit Falter, Mücken und Co. - ein Festmahl für Fledermäuse und viele andere Jäger der Nacht. Falkner Harald Dellert bringt ein paar seiner Eulen mit. Zur Unterstützung seiner Greifvogel-Auffangstation in Würzburg wird von jedem Teilnehmer eine Spende eingesammelt. Treffpunkt ist an der Lkw-Waage in Hörblach im Abbaugelände. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung bis 15. Juli bei Elisabeth Ziegler, Tel.: (09321) 70022, oder per E-Mail an ziegler@lzr.de ist erforderlich.