Ist der Landkreis Kitzingen bereit für die zweite Corona-Welle?

Mittlerweile sind die Corona-Neuinfektionen in Deutschland wieder bei weit über 1200 pro Tag angekommen. Der Würzburger Arzt und FDP-Gesundheitsexperte im Bundestag Andrew Ullmann ist sich sicher, dass eine zweite Welle auf Deutschland zukommt, andere Fachleute sagen, die zweite Welle ist bereits da. Besonders gefährdet sind dann erneut die Menschen die in Alten- und Pflegeheimen leben und arbeiten. Im Landkreis Kitzingen gibt es aktuell 13 Alten- und Pflegeeinrichtungen mit insgesamt knapp 1000 Bewohnern. Im Frühjahr wurden die Behörden auch im Landkreis von der Pandemie überrascht, hatten die Situation aber unter Kontrolle. Doch wie sind Gesundheitsamt und die Heime jetzt auf die zweite Welle vorbereitet?

Wie häufig werden Bewohner und Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen getestet?

Grundsätzlich dürfen Alten- und Pflegeheime stichprobenartig zehn Prozent ihrer Bewohner und das gesamte Personal einmal im Monat testen lassen. Die Testungen finden in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt statt und werden von niedergelassenen Ärzten vor Ort durchgeführt. Den Zeitpunkt der Testung organisiert und bestimmt der Träger der Einrichtung. Die Arbeiterwohlfaht (AWO) betreibt im Landkreis das Haus der Senioren in Markbreit und das Wilhelm-Hoegner-Haus in Kitzingen. Testungen gab es dort bisher nur bei Symptomen oder wenn Bewohner im Krankenhaus waren.