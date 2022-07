Auch so kann eine Stadtratssitzung beginnen: Chorgesang von der Galerie des Lagerhauses für eine gerade von Bürgermeister Harald Kopp und Kulturreferentin Christiane Berneth ausgezeichnete Person: Irmgard Müller bekam für ihr vorbildliches ehrenamtliches Engagement die Bürgermedaille in Bronze der Stadt Marktbreit überreicht.

Die Liste der ehrenamtlichen Tätigkeiten von Irmgard Müller ist lang: Seit 1970, also seit über 50 Jahren, spielt sie in der Peter- und Paulskirche in Gnodstadt die Orgel und hat dabei geschätzte 3000 Gottesdienste musikalisch begleitet. Zur Vorbereitung ist sie bereits am Vortag in Gnodstadt gewesen, um die Musikstücke einzuüben. Wieviele Taufen, Hochzeiten oder auch Beerdigungen sie auf ihrem Instrument begleitet hat, dürfte sie, so Kopp, wohl selber nicht mehr wissen.

Gibt als Dirigentin der Takt vor

1975, also auch schon vor fast 50 Jahren, hat Irmgard Müller den Singkreis Gnodstadt mitbegründet und "gibt bis zum heutigen Tag als Dirigentin den Takt vor", so Marktbreits Bürgermeister. Der Frauenchor hat seine zahlreichen Auftritte bei Hochzeiten, Taufen und Gottesdiensten.

Seit 21 Jahren ist Irmgard Müller die Kassiererin des Gemeindevereins St. Nikolai in Marktbreit, wo sie auch im Vorstand des Frauentreffs mitarbeitet. Und seit mehr als 20 Jahren übernimmt sie die musikalische Gottesdienstbegleitung im AWO-Seniorenheim.

"In Anerkennung Ihrer hervorragenden Verdienste um das Gemeinwohl verleiht die Stadt Marktbreit die Bürgermedaille in Bronze an Frau Irmgard Müller", so der Bürgermeister. Und die Ausgezeichnete antwortete: "Ich sehe mich immer ein bisschen als Verbindung zwischen Gnodstadt und Marktbreit, denn in beiden Orten gibt es wunderbare Menschen." Und ihr Chor, der Singkreis Gnodstadt intonierte "Gut, Dass wir einander haben".