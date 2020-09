Nach der coronabedingten Absage der Konfirmation in Iphofen im April wünschten sich, nach reiflicher Überlegung, die Konfirmandenfamilien die Konfirmation noch im Jahr 2020 und organisierten diese. Mit der evangelischen Kirche St. Johannis in Mainbernheim wurde eine passende Kirche gefunden, die genügend Platz für alle bot. Das geht aus einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde hervor.

Nach dem Beichtgottesdienst "auf Abstand" im Spitalgarten Iphofen, begann am Sonntag der Festgottesdienst in Mainbernheim. Alle Familien hatten bei der Planung mitgeholfen und waren vorher ausführlich in die Besonderheiten des Gottesdienstes eingewiesen worden.

Die große Besonderheit war laut Mitteilung dabei, dass die Konfirmanden von Familienmitgliedern unter dem Wortlaut des Pfarrers eingesegnet wurden und das selbstgeschmiedete Kreuz umgehängt bekamen. Auch das Abendmahl mit personalisierten Gläsern für die Konfirmanden konnte feierlich begangen werden. So wurde die Konfirmation zu einem ganz besonderen Tag, heißt es in der Mitteilung.

Ein herzlicher Dank gilt auch dem Kirchenvorstand der Spitalkirchen-Gemeinde, die sich an beiden Tagen um die Einhaltung der Regeln zu Corona-Zeiten kümmerten.