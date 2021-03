Mercedes-Stern abgebrochen und entwendet - Täter schlägt ins Gesicht: Am Samstagnachmittag (27.03.) beobachtete ein 51-jähriger Mann aus Iphofen wie zwei 17- und ein 18-jähriger Jugendliche einen Mercedes-Stern in der Straße "Am Schafhofgraben" klauten.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Kitzingen steckte der 18-Jährige den Stern in die Jackentasche seines 17-jährigen Mittäters. Ein Zeuge beobachtete sie dabei und folgte den jungen Männern.

Iphofen: Jugendliche klauen Mercedes-Stern - und schlagen Zeugen danach mitten ins Gesicht

Als der 51-jährige Zeuge die Täter auf ihr Vergehen ansprach und ihnen die Beute abnehmen wollte, schlug ihm der 17-Jährige mit der Faust ins Gesicht. Der 51-Jährige erlitt dabei eine Prellung des linken Auges. Gegen die beiden Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.