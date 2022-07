"Sport und Freizeit sind Standortfaktoren und unverzichtbare Bestandteile kommunaler Daseinsvorsorge. Deswegen ist es für uns eine gute Tradition, außergewöhnliche Leistungen in Schule und Sport zu ehren", sagte Iphofens Bürgermeister Dieter Lenzer bei der Sportlerehrung im Rahmen des Spielfestes. Die Stadt unterstütze gerne die engagierten Vereine und Verbände, die viel für unsere Gesellschaft aktiv seien und Jugendarbeit leisten würden.

Der Sport sei wichtig als Ausgleich zum Alltagsstress, fördere die Gesundheit der Menschen sei eine sinnvolle Freizeitgestaltung und mache obendrein noch Spaß. "Wer Sport treibt, bleibt in jeder Hinsicht beweglich, ob mit den Muskeln oder den Gehirnzellen", meinte Dieter Lenzer. Auch gelte Sport als gutes Element für die Integration unter den Menschen und schaffe Gemeinsamkeiten.

Eine Eins vor dem Komma

Dieter Lenzer ehrte folgende junge Leute für herausragende Abschlüsse mit einer eins vor dem Komma in Schule und Beruf: Eva Wagenknecht, Johannes Troll (beide Fachhochschule), Annika Schmidt, Lena Schwab, Moritz Schuhmann, Johanna Popp, Teresa Zechmeister, Teresa Zechmeister (alle Hochschulreife), Korbinian Kohr, Keno Schürger, Hannah von Fritschen, Lea von Fritschen, Lena Lüders, Babette Bonfig (alle Mittlere Reife), Lisa Schätzlein (Bayerische Verwaltungsschule), Tamara Wiegel (Medizinische Fachangestellte), Jonas Söhnlein und Lukas Kahl (Mittelschule) sowie Leopold Brachat (Industriekaufmann).

Die städtische Sportreferentin Peggy Knauer zeichnete die Familie Rainer Hirsch, Elli Hirsch und Elena Hirsch als Trainerinnen und Trainer des Jahres aus. "Das Badminton ist in Iphofen untrennbar mit dem Namen Hirsch verbunden", sagte Peggy Knauer.

Familie packt permanent mit an

Rainer Hirsch wirkt schon über 40 Jahre als Jugendleiter, Trainer oder Abteilungsleiter und ist auch tatkräftiger Handwerker. Die ganze Familie packe permanent an und leiste unzählige Stunden im Ehrenamt – ohne es an die große Glocke zu hängen.

Seine Tochter Elena war und ist eine erfolgreiche Badmintonspielerin und beerbte ihren Vater im Jahr 2017 als Jugendleiterin. Ihre Mutter Elli Hirsch wirke meist im Hintergrund, aber genau so wichtig, zudem führt sie seit 1988 die Abteilungskasse. "Ihr seid ein unschlagbares und unglaubliches Team, wir wünschen uns, dass das noch viele Jahre so bleibt", wandte sich die Sportreferentin an das Hirsch-Trio.

Bocksbeutel für die Prüfer

Weitere Ehrungen für Einzelsportler und Mannschaften gab es in den Sportarten Judo, Fußball, Volleyball und Tennis. Daneben durften viele Kinder und Erwachsene ihre Deutsche Sportabzeichen entgegen nehmen.

Peggy Knauer würdigte die Trainer, Betreuer und Funktionäre in den Vereinen und Verbänden, die den Sportbetrieb überhaupt ermöglichen. Deshalb überreichte die Sportreferentin Bocksbeutel an die Sportabzeichenprüfer Krista von Kiesling, Dieter Milch, Adolf Schmidt, Constantin von Kiesling, Daniela Hofmann, Birgit Hofmann, Dominice Weiglein und Nicola Weiglein.