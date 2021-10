Iphofen vor 1 Stunde

Iphöfer Winzerin im Fernsehen: Koscherer Wein aus Franken

Das BR Fernsehen strahlt am Sonntag, 31. Oktober, um 17.45 Uhr die Frankenschau aus. In einem der Beiträge geht es laut Pressemitteilung des Senders um koscheren Wein aus Franken für strenggläubige Juden: Mut und gute Nerven, das braucht es, um koscheren Wein herzustellen. Andrea Wirsching ist Winzerin in der 14. Generation. Als erste in der Familie hat sie Neuland betreten. Auf ihrem Weingut in Iphofen wird koscherer Wein hergestellt. Zwei Rabbiner beaufsichtigen das aufwändige Verfahren, damit der koschere Wein dann auch am Pessachfest, dem höchsten jüdischen Fest, ausgeschenkt werden kann.