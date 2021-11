Iphofen aktualisiert vor 1 Stunde

Iphöfer Kitas machten mit bei der Tour de Müll

Ausgerüstet mit Warnwesten, Greifzangen und Eimern vom Landratsamt Kitzingen, machten sich die Kinder und ihre Erzieherinnen der Kitas St. Veit und St. Barbara sowie die Waldkinder Iphofen auf den Weg, um den Müll, der achtlos in die Natur geworfen wird und unsere Umwelt verschmutzt, einzusammeln. Zur Belohnung für diese tolle Aktion, gab es leckere Butterbrezeln, die uns Herr Bürgermeister Dieter Lenzer spendiert hat – herzlichen Dank dafür. In allen unseren Einrichtungen ist die Umwelterziehung im Konzept verankert. Wir praktizieren Mülltrennung, schaffen Umweltbewusstsein und "leben" Nachhaltigkeit. Kinder kann man schon in jungen Jahren für dieses Thema sensibilisieren und so einen Grundstein für einen sorgsamen Umgang mit unserer "einen Welt" legen.