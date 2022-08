Iphofen vor 36 Minuten

Iphöfer Biowinzerin für vogelfreundlichen Garten prämiert

Gespannt erwartete Sabrina Bausewein in Iphofen Heinrich Wilhelm und Klaus Sanzenbacher von der LBV-Kreisgruppe Kitzingen, die Gärten im Landkreis für das Gemeinschaftsprojekt "Vogelfreundlicher Garten" des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) und des Bayerischen Artenschutzzentrums des Landesamtes für Umwelt bewerten und auszeichnen. Die engagierte Biowinzerin und Betreiberin eines Biohotels in Iphofen konnte die beiden LBVler schnell davon überzeugen, dass bei ihr auch Insekten und Vögel willkommen sind und sehr gute Lebensmöglichkeiten vorfinden. "Insekten- und Vogelschutz gehen mit dem Bioweinbau Hand in Hand", so die Sabrina Bausewein bei der Übergabe der Plakette.