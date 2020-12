Zwei weitere Bürger aus dem Landkreis Kitzingen sind mit einem positiven Corona-Befund verstorben. Somit steigt die Zahl der Todesfälle im Landkreis auf 20, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Wie das Bürgerspital Volkach mitgeteilt hat, verstarb am 25. Dezember ein 91-jähriger Mann, der Corona-positiv war, im Seniorenheim. Am 28. Dezember ist eine 87-jährige Frau in der Klinik Kitzinger Land verstorben; sie war Bewohnerin des Seniorenheims Phönix in Dettelbach, das von der Pandemie stark betroffen wurde. Sie ist die zweite Bewohnerin dieses Heims, die mit einem positiven Corona-Befund verstorben ist. Seit Heiligabend registrierte das Gesundheitsamt in Kitzingen, das auch an den Feiertagen besetzt war, insgesamt 45 neue Corona-Erkrankungen im Landkreis.

Die Lage im Seniorenheim Phönix Dettelbach:

Im Seniorenheim Phönix in Dettelbach sind insgesamt 21 von 65 Mitarbeitern und 73 der 130 Bewohner sowie ein externer Dienstleister positiv auf Corona getestet worden, seit dort der Virus aufgetreten ist. Fünf dieser Bewohner sind wieder aus der Quarantäne entlassen, fünf weitere im Krankenhaus und zwei sind verstorben.

Am 10. Dezember wurde ein Aufnahmestopp ausgesprochen. Der Betreiber hat zudem Pandemiebereiche eingerichtet. Am 18. Dezember fand eine gemeinsame Begehung mit dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) statt. Am 21. Dezember wurden alle Bewohner und Mitarbeiter erneut getestet. Am 28. Dezember fanden weitere Tests statt; ein zusätzlicher ist für Silvester geplant.

Impfungen gegen Corona

Seit 27. Dezember wird im Landkreis Kitzingen geimpft. Im Impfzentrum 1 an der Klinik Kitzinger Land können Risikogruppen Termine vereinbaren. Aktuell werden zum Beispiel nur Bürger über 80 Jahren geimpft. Nach Auskunft des Landratsamtes habe das Gesundheitsministerium sein angekündigtes Informationsschreiben an diese Personengruppe noch nicht verschickt. Auch die Möglichkeit, im Internet Termine zu vereinbaren, sei in der bayernweit zu verwendenden Software noch nicht möglich. Die Freigabe habe das Ministerium für den 15. Januar angekündigt.

Deshalb könne es an der Telefon-Hotline des Impfzentrums 1 zu längeren Wartezeiten kommen, da alle Daten noch per Hand eingetragen werden müssen, schreibt die Kreisbehörde und bittet die Bürger um Verständnis und Geduld.

Das Impfzentrum 1 in der Klinik Kitzinger Land in Kitzingen ist für eine Terminvereinbarung erreichbar unter 09321/ 704-1818.