"Es wird festgestellt, dass im Landkreis Kitzingen der maßgebliche Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen überschritten wurde", heißt es im Sonderamtsblatt des Landratsamts Kitzingen. Am Freitag lag der Wert laut Robert-Koch-Institut bei 58,1. Somit wurde der kritische Wert an drei Tagen in Folge überschritten . Am Montag, 29. März, treten nun neue Regelungen in Kraft.

Der Betrieb von Betreuungseinrichtungen für Kinder sei nur noch in festen Gruppen möglich. Es werde auf einen eingeschränkten Regelbetrieb runtergefahren, heißt es im Amtsblatt. Diese Regelung gelte zunächst bis zum 4. April. Kontaktfreier Sport im Außenbereich bleibe unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen möglich.

Der Einzelhandel dürfe unter Einschränkungen geöffnet bleiben. Ab Montag benötige die Kundschaft hier jedoch einen Termin zum Einkaufen. In den Geschäften dürfe sich je 40 Quadratmeter Verkaufsfläche ein Kunde aufhalten. Ähnlich sieht die Regelung für Kulturstätten aus. Auch hier sei ein Termin für den Besuch notwendig.

"Für die Kontaktbeschränkung gilt damit weiterhin die Inzidenzeinstufung 35 bis 100", heißt es weiter im Amtsblatt. Es dürfen sich also maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen.

Weitere Informationen zur aktuellen Coronalage und den Regeln gibt es auf der Internetseite des Landratsamts .