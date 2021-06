Kitzingen vor 29 Minuten

Invasion der Saatkrähen: Kitzingen im BR-Fernsehen zu sehen

In der Fernsehreihe "quer ...durch die Woche mit Christoph Süß" berichtet das Bayerische Fernsehen an diesem Donnerstag, 1. Juli, um 20.15 Uhr, aus Kitzingen über schlaue Krähen und verzweifelte Landwirte. In der Sendung geht es laut Ankündigung darum, dass immer wieder Krähenschwärme bei Kitzingen Mais- und Zuckerrüben-Felder überfallen. Seitdem Landwirte ihr Saatgut nicht mehr mit einem für Bienen schädlichen Mittel beizen dürfen, wird die Krähenplage immer schlimmer. Denn die bisherige Beize hat die Drahtwurm-Population im Boden klein gehalten, so die Mitteilung. Jetzt vermehren sich die Tiere – sehr zur Freude der hungrigen Krähen, die nach den Würmern im Boden hacken und dabei die Pflanzen zerstören. Und jeder Lösungsversuch scheint weitere Probleme zu bringen.