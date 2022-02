Kitzingen vor 17 Minuten

Internetkriminelle erpressen Mann mit Nacktbildern

Am Mittwoch erstattete ein 29-Jähriger Anzeige bei der Kriminalpolizei Würzburg wegen einer Interneterpressung, nachdem er an unbekannte Täter mehrere hundert Euro überwiesen hatte. Diese wollten ihn mit angeblich pornographischem Bildmaterial verunglimpfen, sollte er der Zahlung nicht nachkommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken.