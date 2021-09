„Surfen im Internet - gratis, unkompliziert und mit hundertprozentiger Sonnenenergie: Das gibt es ab sofort mit dem BayernWlan an unserem Wohnmobil-Stellplatz“, freut sich Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein bei der Inbetriebnahme eines solarbetriebenen Hotspots „Wlan-Solarsäule“. Volkachs Geschäftsstellenleiter Gerhard Wagenhäuser fügt laut Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach hinzu, dass es sich bei der eingesetzten Technik um einen neuen Modellversuch des Freistaats Bayern handelt. „Statt aufwändig Kabel (Strom und Glasfaser) zu legen, wird die Säule über ein Solarmodul mit Strom versorgt. Der Internetzugang erfolgt über LTE. In der Säule ist zudem eine Batterie verbaut, damit Wlan auch dann verfügbar ist, wenn keine Sonne scheint.“

Außerdem gibt es in Volkach weitere Wlan Stellen am Marktplatz, an der Mainschleifenhalle und Musikschule. In Nordheim befinden sich diese Stellen am Wohnmobilstellplatz und vor dem Rathaus, in Sommerach am Kirchplatz sowie am Mehrgenerationenplatz. Der Freistaat unterstützt bei der Einrichtung von BayernWlan. Im Falle des Modellversuchs Wlan-Solarsäule hat der Freistaat die gesamten Kosten übernommen, die Stadt Volkach trägt die Betriebskosten.