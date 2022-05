Steinzeitliche Waffen und Geräte, der Alltag im frühen Mittelalter, altertümliche Handarbeitstechniken und die Merowinger sind das Thema beim Museumstag am Sonntag, 15. Mai, in Segnitz.

Anlässlich seines 20. Jubiläums beteiligt sich das Museum Segeum wieder mit einem reichhaltigen Programm an dieser internationalen Aktion und bietet Gelegenheit zum Mitmachen, Zuschauen und Informieren, wie es in der Ankündigung heißt.

Für die kleinen Besucher bietet eine archäologische Schatzsuche die Möglichkeit, so manchen Fund zu entdecken und auszugraben. Fantasie und Kreativität sind außerdem beim Schmuck basteln oder beim Töpfern gefragt. Zur Stärkung kann dann Stockbrot gebacken werden.

Der Museumstag in Segnitz findet am Sonntag, 15. Mai, von 11 bis 17 Uhr, im Museumshof am Dorfgemeinschaftshaus statt.