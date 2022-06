Großlangheim vor 1 Stunde

Interessante Vogelstimmenwanderung

Der AK Langa lud bei idealem Wetter zu einer Vogelstimmenwanderung ein. Nach der langen Corona-bedingten Pause freuten sich zahlreiche Teilnehmer auf eine Wanderung um den Kranzer in Großlangheim. Ausgerüstet mit Ferngläsern gings in der Abenddämmerung los. Martin Günzel von der LBV Ortsgruppe Kitzingen erläuterte zu Beginn, dass eigentlich nur die Vogelmännchen singen, zum einen um Weibchen anzulocken und zum anderen um ihr Revier zu verteidigen. In der Hauptsache hört man die Vögel also zur Paarungszeit rund um den Mai. Schon nach wenigen Metern konnte man die Singdrossel mit ihrem Gesang hören. Dieser Vogel hat seinen Namen zu Recht, denn er singt immer viermal die gleiche Tonfolge und nach einer kurzen Pause singt er eine andere, also ein sehr abwechslungsreicher Gesang. Die Amsel hat einen schönen flirrenden Gesang, während sich die stimmfreudige Blaumeise eher zirpend meldet. Wir konnten drei verschiedene Grasmücken, Blaumeise und Kohlmeise, Stieglitz, Schafstelze und Bachstelze hören und zum Teil auch beobachten. Insgesamt haben wir bei unserem rund eineinhalbstündigen Rundgang über 20 verschiedene Vogelstimmen wahrnehmen und kennenlernen können. Die Vorsitzende des Arbeitskreises, Karola Böhm bedankte sich mit einem kleinen Präsent bei Martin Günzel für den wunderschönen Spaziergang mit vielen interessanten Eindrücken.